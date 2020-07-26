Bursa'da tekstil fabrikasında yangın - Son Dakika

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Tekstil fabrikasındaki yangın itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü

BURSA - Bursa'da tekstil fabrikasının çatısında meydana gelen yangın ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Osmangazi ilçesi Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Çiğdem Sokakta bulunan bir tekstil fabrikasının çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın kısa sürede büyürken dumanları farkeden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri fabrikada bulunan çalışanları tahliye ederken çevrede güvenlik önlemi aldı. Fabrikanın çatısından çıkan dumanlar kentin bir çok noktasından da görüldü.

İtfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına aldı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya çıkarak yangına müdahale etti. 9 itfaiye aracı ve 25 itfaiye erinin müdahalesinin ardından yangın 30 dakikada kontrol alındı.