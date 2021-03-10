Bursa'da "Tekstil Zirvesi TEXSUM'21" programı çevrim içi gerçekleştirildi - Son Dakika

Bursa'da "Tekstil Zirvesi TEXSUM'21" programı çevrim içi gerçekleştirildi

10.03.2021 13:51
Bursa'da

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Pandemi, sektörümüzün, dikey entegre yapısından dolayı ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Pandemi, sektörümüzün, dikey entegre yapısından dolayı ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Birçok ürün ve ham maddenin yurt dışı tedarikinde problem yaşanırken örnek bir dayanışma gösterdik ve bunun direkt ihracat rakamlarına yansıdığını gördük." ifadelerini kullandı.

UTİB'den yapılan açıklamaya göre, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tekstil Mühendisliği bölümünce video konferans yöntemiyle "Pandemi Sonrası Tekstil Nerede" konulu "Tekstil Zirvesi TEXSUM'21" programı gerçekleştirildi.

Engin, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde beklentilerin ele alındığı programda yaptığı konuşmada, büyük umutlarla girilen 2020'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle beklenmedik bir yıla dönüştüğünü belirtti.

Salgına rağmen 2020'ye birçok etkinlik, proje, fuar ve heyet çalışmaları sığdırdıklarını anlatan Engin, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde devam eden siyasi dalgalanmalar ve sağlık sorunlarına rağmen bu süreçte ülkemiz ve sektörlerimiz, başarılı bir sınav veriyor ve yolumuza güçlü şekilde devam ediyoruz. Pandemi, sektörümüzün, dikey entegre yapısından dolayı ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Birçok ürün ve ham maddenin yurt dışı tedarikinde problem yaşanırken örnek bir dayanışma gösterdik ve bunun direkt ihracat rakamlarına yansıdığını gördük."

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir de dijital dönüşüme uyum sağlayamayan şirket ve ülkelerin küresel ekonomide oyun dışı kalacağına dikkati çekerek, "Sanayi 4.0 kapsamında, hazır giyimde yapılacak çalışmalar çok önemli. UHKİB olarak, Dijital Dönüşüm Mühendisi programı aracılığıyla siber güvenlik, yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut bilişimi, büyük veri, artırılabilir ve sanal gerçeklik, sistem analizi gibi önemli alanlarda mühendislere yetkinlikler kazandırıyoruz. Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 'Endüstri 4.0 Entegrasyonu' Ur-Ge projesi de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz de "Pandemi sonrası tekstil sektörünün geleceği, yine parlak olacaktır. Yeniden kapanmamaların olmaması durumunda 2021'de rekor ihracat verilerine ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TİM Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "Sektörümüz, çevrim içi kanallara ve e-ticarete süratle ayak uydurdu. Ciddi yatırımlar da yapıldı. İhracat odaklı büyümemiz bu yıl da sürecek." dedi.

Etkinliğin birinci gününde, "Sosyal Sürdürülebilirlik" oturumu ve "Akıllı Tekstiller"; ikinci gün "Konfeksiyon Sektöründe Trend Nereye Gidiyor" oturumu gerçekleştirildi. Program kapsamında düzenlenen "Kadın Girişimciler Paneli"nde, kadınlar girişimcilik serüveninde karşılaştıkları zorluklar ve verdikleri mücadeleleri anlattı. "Dijital Dönüşüm Paneli"nde inovasyon ve dijitalliğin artık bir opsiyon olmadığı konuşulurken, "Dokusuz Yüzeyler Paneli"nde, tekstil sektöründe yeni fikirlere ve geliştirilmiş ürünlere duyulan gereksinim tartışıldı.

Hazır Giyim, İhracat, Uludağ, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa'da 'Tekstil Zirvesi TEXSUM'21' programı çevrim içi gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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