Bursa'da teleferik istasyonuna inen 2 ayı, tedirginlik yarattı - Son Dakika

BURSA'da, teleferik istasyonuna giren 2 ayı, bir süre etrafı gezerek, yiyecek aradı. Amatör kamera ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, istasyonda görevli kişinin tedirginlik anları ile yiyecek bulamayan ayıların bölgeden ayrılışı yer alıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar, evlerinde kalarak sürece destek verirken, ormanlık alanda yaşayan yemek arayışındaki ayılar ise yerleşim yerlerine kadar geldi. Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'ın Sarıalan bölgesindeki bir teleferik istasyonuna gelen 2 ayı ise tedirginlik yarattı.27 Mayıs tarihinde çekilen ve sosyal medya üzerinden sıkça paylaşılan görüntülerde, istasyonda yiyecek arayan 2 ayının, yiyecek bulamamasının ardından istasyondan ayrıldığı görülüyor. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde, istasyonda görevli bir kişinin de tedirginlik yaşadığı görüldü.