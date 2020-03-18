Bursa'da teleferik saatleri güncellendi - Son Dakika

Bursa'da teleferik saatleri güncellendi
6 saat önce
Türkiye'nin en önemli kış ve kayak turizmi merkezi Uludağ'a çıkacaklara uyarı geldi.
Türkiye'nin en önemli kış ve kayak turizmi merkezi Uludağ'a çıkacaklara uyarı geldi.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a çıkacak vatandaşlara Bursa Teleferik AŞ'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "18 Mart 2020 itibarıyla tesisimizin çalışma saatlerimiz; Açılış: 09.00, kapanış: 19.00 olarak güncellenecektir" denildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:59 Kaynak: İHA
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