Bursa'da Teleferik Saatlerine Yılbaşı Düzenlemesi
30 dakika önce
Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik AŞ, yılbaşı gecesi için çalışma saatlerini yeniden güncelledi.
Uludağ
ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa
Teleferik AŞ, yılbaşı gecesi için çalışma saatlerini yeniden güncelledi.
Bursa Teleferik AŞ'den alınan bilgiye göre, Bursa ile Uludağ arasında 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hatlarından birine sahip olan ve 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıyan teleferik, yılbaşı gecesi saat 02.00'ye kadar hizmet verecek.
Teleferik, sonbahar döneminde 08.00-20.00 saatlerinde yolcu taşıyordu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:38 Kaynak: AA
Öğrenciler, Yanan Okullarının Önünde Hatıra Fotoğrafı Çektirdi
Pompalı Tüfekli Saldırgan Köpek Beslediği İçin Tartıştığı Komşularına ve Polise Ateş Açtı
Aldatan Eşlere Dedektif Takibi
Şeyma Subaşı'na Kötü Haber! Bakanlık Süresiz Nafaka İçin Harekete Geçti