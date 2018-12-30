Son Dakika Haberleri: Bursa'da Teleferik Saatlerine Yılbaşı Düzenlemesi

Bursa'da Teleferik Saatlerine Yılbaşı Düzenlemesi

30 dakika önce

Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik AŞ, yılbaşı gecesi için çalışma saatlerini yeniden güncelledi.

Bursa'da Teleferik Saatlerine Yılbaşı Düzenlemesi, System.String[]
Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik AŞ, yılbaşı gecesi için çalışma saatlerini yeniden güncelledi.


Bursa Teleferik AŞ'den alınan bilgiye göre, Bursa ile Uludağ arasında 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hatlarından birine sahip olan ve 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıyan teleferik, yılbaşı gecesi saat 02.00'ye kadar hizmet verecek.


Teleferik, sonbahar döneminde 08.00-20.00 saatlerinde yolcu taşıyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:38 Kaynak: AA

Uludağ, Bursa, Güncel
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