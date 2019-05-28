Bursa'da teleferik seferleri yeniden başladı

Bursa'da kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri, bakım çalışmasının tamamlanmasının ardından yeniden başladı.

Bursa'da kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri, bakım çalışmasının tamamlanmasının ardından yeniden başladı.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi (Teferrüç İstasyonu) ile Sarıalan arasında 1 Mayıs'ta başlayan bakım çalışması sona erdi.

Bunun üzerine, söz konusu güzergahta bugün 10.00-18.00 saatlerinde seferler yeniden başlatılarak iki etaptan oluşan hattın tamamında hizmet verilmesi sağlandı.

Teleferik seferleri, kent merkezinde Teferrüç, Uludağ'da da Sarıalan ile Oteller Bölgesi'ndeki Kurbağa Kaya olmak üzere üç istasyonla gerçekleştiriliyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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