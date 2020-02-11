Bursa'da teleferik seferleri yeniden başlayacak - Son Dakika

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Bursa'da teleferik seferleri yeniden başlayacak
7 saat önce
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferiğin sabahtan itibaren yapılamayan seferlerine, rüzgarın etkisinin azalmasından dolayı yeniden başlanacağı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:38 Kaynak: AA
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferiğin sabahtan itibaren yapılamayan seferlerine, rüzgarın etkisinin azalmasından dolayı yeniden başlanacağı duyuruldu.
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz rüzgarın normale dönmesi dolayısıyla saat 14.30'da açılacaktır." ifadesine yer verildi.
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