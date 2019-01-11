Bursa'da Teleferik Seferlerine Rüzgar Engeli

Bursa-Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik seferlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.

Bursa-Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik seferlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.





Alınan bilgiye göre, kentte bir süredir etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Uludağ'a yapılan teleferik seferleri gerçekleştirilemeyecek.





Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.

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