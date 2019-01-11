Son Dakika Haberleri: Bursa'da Teleferik Seferlerine Rüzgar Engeli

Bursa'da Teleferik Seferlerine Rüzgar Engeli

8 dakika önce

Bursa-Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik seferlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.

Bursa'da Teleferik Seferlerine Rüzgar Engeli, System.String[]
Bursa-Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik seferlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.


Alınan bilgiye göre, kentte bir süredir etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Uludağ'a yapılan teleferik seferleri gerçekleştirilemeyecek.


Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:59 Kaynak: AA

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