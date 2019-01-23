Bursa'da Teleferik Seferlerine Rüzgar Engeli
1 saat önce
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.
Bursa
kent merkezi ile Uludağ
arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.
Kentte bir süredir etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla Uludağ'a teleferik seferleri yapılamayacak.
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:33 Kaynak: AA
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