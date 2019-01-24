Son Dakika Haberleri: Bursa'da Teleferik Seferlerine Şiddetli Rüzgar Engeli

Bursa'da Teleferik Seferlerine Şiddetli Rüzgar Engeli

1 saat önce

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.

Bursa'da Teleferik Seferlerine Şiddetli Rüzgar Engeli, System.String[]
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.


Kentte etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla Uludağ'a teleferik seferleri yapılamayacak.


Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar dolayısıyla tam gün kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:57 Kaynak: AA

Uludağ, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor Bülent Arınç'tan "Gül, Parti Kurarsa Katılır mısınız?" Sorusuna Yanıt

Dolar Son Bir Ayın En Düşük Seviyesini Gördü! İşte Son Rakamlar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 14:33:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Teleferik Seferlerine Şiddetli Rüzgar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]