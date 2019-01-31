Son Dakika Haberleri: Bursa'da Teleferik Seferlerine Şiddetli Rüzgar Engeli

Bursa'da Teleferik Seferlerine Şiddetli Rüzgar Engeli

49 dakika önce

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine ara verildi.

Bursa'da Teleferik Seferlerine Şiddetli Rüzgar Engeli, System.String[]
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine ara verildi.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle saat 13.00'e kadar kapalıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, rüzgarın etkisini yitirmesi halinde seferlere saat 13.00'ten sonra yeniden başlanacağı duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:19 Kaynak: AA

Uludağ, Bursa, Güncel
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