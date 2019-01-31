Bursa'da Teleferik Seferlerine Şiddetli Rüzgar Engeli
49 dakika önce
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine ara verildi.
Bursa
kent merkezi ile Uludağ
arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine ara verildi.
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle saat 13.00'e kadar kapalıdır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, rüzgarın etkisini yitirmesi halinde seferlere saat 13.00'ten sonra yeniden başlanacağı duyuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:19 Kaynak: AA
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