Bursa'da Teleferik Seferlerine Şiddetli Rüzgar Engeli
1 saat önce
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine ara verildi.
Bursa
kent merkezi ile Uludağ
arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine ara verildi.
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz, bugün devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle tüm gün kapalı olacaktır." bilgisi paylaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:16 Kaynak: AA
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