Son Dakika Haberleri: Bursa'da Teleferik Seferlerine Şiddetli Rüzgar Engeli

Bursa'da Teleferik Seferlerine Şiddetli Rüzgar Engeli

1 saat önce

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine ara verildi.

Bursa'da Teleferik Seferlerine Şiddetli Rüzgar Engeli, System.String[]
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine ara verildi.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz, bugün devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle tüm gün kapalı olacaktır." bilgisi paylaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:16 Kaynak: AA

Uludağ, Bursa, Güncel
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