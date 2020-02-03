Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi - Son Dakika

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri gerçekleştirilemiyor.



Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği duyuruldu.