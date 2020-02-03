Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi - Son Dakika

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Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi
6 saat önce
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri gerçekleştirilemiyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:38 Kaynak: AA
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri gerçekleştirilemiyor.
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği duyuruldu.
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