Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi - Son Dakika

Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi

6 saat önce

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri gerçekleştirilemiyor.

Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi, System.String[]

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri gerçekleştirilemiyor.


Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği duyuruldu.

Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:38 Kaynak: AA
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