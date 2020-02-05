Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi - Son Dakika

Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi

6 saat önce

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün hizmet veremeyecek.

Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi, System.String[]

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün hizmet veremeyecek.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği duyuruldu.

Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Beni kimsesizler mezarlığına gömün" notunu bırakıp, intihar etti
Son dakika: Van'da çığ altında kalanları arayan ekibin üzerine çığ düştü Arama yetkisi bulunan bekçilerden biri: Ben bir bayanı arayamam, yoldan geçen birinden yardım isterim İstanbul'da hava sıcaklığı 20 derece birden azalarak -3'e düşecek

Son Dakika Haberleri
13:28 Ocak ayının en popüler isimleri açıklandı
12:20 Ocak ayının en popüler isimleri belirlendi
11:41 Kış mevsiminde mutlaka tüketilmesi gereken 10 besin
11:41 DJ Erdem Kınay: Yeni insanlar keşfettim
11:41 Hande Acar şıklığı ile dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 13:42:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]