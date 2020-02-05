Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi - Son Dakika

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Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi
6 saat önce
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün hizmet veremeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:34 Kaynak: AA
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün hizmet veremeyecek.
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği duyuruldu.
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