Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle bugün de ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle bugün de ara verildi - Son Dakika

Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle bugün de ara verildi

6 saat önce

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün de hizmet veremeyecek.

Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle bugün de ara verildi, System.String[]

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün de hizmet veremeyecek.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz şiddetli rüzgar nedeni ile tam gün kapalıdır." ifadesi kullanıldı.

Teleferik dün de aynı gerekçeyle hizmet verememişti.

Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yerli otomobil fabrikasının tanıtımı 12 Mart'ta Gemlik'te yapılacak
Hamile eşi aşerdiği için ağaçtan elma koparan koca, bıraktığı notla duygulandırdı Hamile eşini darbeden kocaya 8 ay hapis cezası Son dakika: İçinde çok sayıda yolcu bulunan feribot Çanakkale'de lodos sebebiyle karaya oturdu

Son Dakika Haberleri
14:26 Can Yaman'dan "Beraber yaşayabiliriz" diyen kadın sunucuya cevap
13:42 Burak Yeter'e İtalya'dan anlamlı ödül
13:42 'Çaycı Hüseyin öldü' iddiası ortalığı karıştırdı! İşte gerçekler
13:42 Yılın romantik komedisi 'Fazla Şaapma' oyuncuları bir araya geldi
13:42 Melisa Şenolsun: Çekimler öncesi dinleniyorum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 14:56:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle bugün de ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]