Bursa'da Teleferik ve Deniz Otobüsü Seferlerine Şiddetli Rüzgar Engeli

Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle teleferik ve deniz otobüsü seferlerinde aksama yaşanıyor.

Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle teleferik ve deniz otobüsü seferlerinde aksama yaşanıyor.



Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım imkanı sağlayan teleferiğin bugün şiddetli rüzgar nedeniyle saat 13.00'e kadar kapalı olacağı, rüzgarın etkisini yitirmesi halinde seferlere saat 13.00'ten sonra yeniden başlanacağı duyuruldu.



Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları da olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 10.30'daki Büyükçekmece-Mudanya seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

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