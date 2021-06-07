Bursa'da televizyon ve radyo vericilerine dadanan hırsızlar kameralara yakalandı - Son Dakika

Bursa'da televizyon ve radyo vericilerine dadanan hırsızlar kameralara yakalandı

Bursa'da radyo ve televizyon vericilerine dadanan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da radyo ve televizyon vericilerine dadanan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu alanı hırsızlar mesken tuttu. Bir ayda iki defa vericilerin kablolarını kesen hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Güvelik kamerası görüntülerinden yaşlarının küçük olduğu anlaşılan 2 zanlı jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor. - BURSA

Son Dakika

Şişecam, Macaristan'da 255 milyon euro'luk yatırım yapıyor! Hedeflerinde Avrupa'nın cam ambalaj talebini karşılamak var

Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı

Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle ilgili bomba iddialar: Adını değiştirdi, aynı adreste birden fazla şirket kurdu

Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu

Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu

Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi

Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor

Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı