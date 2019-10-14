Son Dakika Haberleri: Bursa'da temizlik işçileri, yakılarak telef edilen kedi buldu
Son Dakika Güncel Bursa'da temizlik işçileri, yakılarak telef edilen kedi buldu

Bursa'da temizlik işçileri, yakılarak telef edilen kedi buldu

36 dakika önce

Bursa'da temizlik işçileri, yakılarak telef edilen kedi bulduBursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir parkta temizlik işçileri, poşet içerisinde yanmış halde kedi ölüsü buldu.

Bursa'da temizlik işçileri, yakılarak telef edilen kedi buldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir parkta temizlik işçileri, poşet içerisinde yanmış halde kedi ölüsü buldu. Kedinin mangalda yakıldığı ve üzerinde ızgara teli izleri bulunduğu belirtilirken hayvansever Arzu Şerefoğlu, Kedi resmen kömür olmuş, normal bir insan bunu yapamaz dedi.

Olay, İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kedileri beslemek için parka gelen hayvansever Arzu Şerefoğlu, temizlik işçilerinin poşet içerisinde yanmış bir kedi ölüsü bulduğunu gördü. İşçilerin yanına giden Şerefoğlu, gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Kedinin, mangal üzerinde yakıldığı tahmin edilirken, vücudunda ızgara teli izleri olduğu görüldü. Hayvansever Arzu Şerefoğlu, gözyaşlarıyla olayı anlattı. Şerefoğlu, Dün kedileri beslemek için parka geldiğimde, temizlik işçilerinin bulduğu yanmış kedi ölüsünü gördün. Kedi resmen kömür olmuş. İçim parçalandı, bu insanlık dışı bir olay. Hayvan orada can çekişirken, kim bilir nasıl çığlıklar attı. İnsanın yüreği titrer. Normal bir insan bunu yapamazö dedi. Öte yandan polis ekipleri, kediyi yakarak telef eden şüpheli ya da şüphelileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

Bursa'da temizlik işçileri, yakılarak telef edilen kedi buldu

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da temizlik işçileri, yakılarak telef edilen kedi buldu
Son Dakika: Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,6 azaldı Fed ayda 60 milyar dolarlık Hazine kağıdı alacak Recep Sert, eşiyle birlikte cezaevini boyladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 10:09:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da temizlik işçileri, yakılarak telef edilen kedi buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]