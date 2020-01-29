Bursa'da temizlik işçisinin ölümüne neden olan sanığa 2,5 yıl hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da temizlik işçisinin ölümüne neden olan sanığa 2,5 yıl hapis cezası - Son Dakika

Bursa'da temizlik işçisinin ölümüne neden olan sanığa 2,5 yıl hapis cezası

6 saat önce

Bursa'da otomobiliyle çarptığı bir temizlik işçisinin ölümüne, ikisinin de yaralanmasına neden olan sanık 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da temizlik işçisinin ölümüne neden olan sanığa 2,5 yıl hapis cezası, System.String[]

Bursa'da otomobiliyle çarptığı bir temizlik işçisinin ölümüne, ikisinin de yaralanmasına neden olan sanık 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Kadir Ayan, taraf yakınları ve avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanık, kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Ali Uzuner'in yakınları ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanığa "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, ehliyetine de iki yıl el konulmasına karar verdi.

Olay


Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 12 Nisan 2017'de, hafif raylı sistem duvarını temizleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi temizlik işçilerine, Kadir Ayan idaresindeki 17 VM 390 plakalı otomobil çarpmıştı.


Kazada yaralanan Mehmet Ali Uzuner, Fatih Gülen ve İsmail Doğruyol hastaneye kaldırılmış, Uzuner çabalara rağmen kurtarılamamıştı.


Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanarak tutuklanan Ayan, daha sonra uzun tutukluluk süresi nedeniyle mahkeme tarafından tahliye edilmişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı
Meteoroloji'den 6 bölge için kar yağışı uyarısı Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı Kaderine terk edilen tarihi konak, depremde zarar görmedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 19:21:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da temizlik işçisinin ölümüne neden olan sanığa 2,5 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]