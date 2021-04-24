Bursa'da temizlik yaparken elektrik akımına kapılan kadın yaralandı - Son Dakika

Yaralanan kadın, yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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