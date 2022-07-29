Oto hırsızı çalıntı araçla yakalandı - Son Dakika
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Oto hırsızı çalıntı araçla yakalandı

29.07.2022 16:39

Bursa'da Temmuz ayı içerisinde farklı mahallelerden 7 ticari araç çalan hırsız, çalıntı minibüsle yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Bursa'da Temmuz ayı içerisinde farklı mahallelerden 7 ticari araç çalan hırsız, çalıntı minibüsle yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinden farklı günlerde 7 ticari araç çalan Y.A.(33), Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucu çalıntı kamyonetle kıskıvrak yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis ekiplerinin çok sayıda güvenlik ve kent güvenliği kameralarını incelemesinin ardından kimliği tespit edilen zanlı, sabah saatlerde gözaltına alındı. Çalınan 7 ticari araç Y.A.'dan alınan bilgiler doğrultusunda bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oto hırsızı çalıntı araçla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oto hırsızı çalıntı araçla yakalandı - Son Dakika
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