Bursa'da Tenis Işık Saçıyor

İlginin son yıllarda yükseldiği tenis sporunda özellikle Bursa 'daki sporcular başarılarıyla ön plana çıkıyor. Tenis İl Temsilcisi Göksel Yenigün ise, "Işık saçan oyunculardan kurulu bir havuza sahibiz" derken, gelişimleri açısından en önemli noktanın ise disiplin olduğunu vurguladı.Ülkemizde son yıllarda çeşitli spor faaliyetlerine olan ilgi artarken, tenis de içerisinde bulunduğu değerler ile kendisini gösteriyor. Özellikle son yıllarda tenis kortlarının da artmasıyla birlikte, bir dönem zengin sporu olarak görülen tenis branşı, artık belirli bir zümreden ziyade halkın her noktasında da inmiş durumda. Bursa ise bu noktada başı çeken şehirlerden biri olarak öne çıkıyor."IŞIK SAÇAN OYUNCULARDAN KURULU BİR HAVUZA SAHİBİZ"Bursa tenisinin son dönemlerde yükselişiyle ilgili görüşlerini paylaşan Tenis İl Temsilcisi Göksel Yenigün ise, bugünlerde imkanların daha fazla olduğuna işaret ederek bu durumun tenis kitlesinin artmasına ortam hazırladığını belirtti. Yenigün, "Böylelikle ailelerin de teşvikiyle birlikte sporcuların oldukça küçük yaşlarda tenise yöneldiğini görüyoruz. Bu bizler için sevindirici bir durum oluyor, zira baktığınızda gerek Bursa, gerekse ülke çapında yetenekli ve ışık saçan oyunculardan kurulu bir havuza sahibiz" dedi."SPORCULARIMIZ YETENEKLERİNİ ZORLUYOR"Küçük yaşta başlanılan tenisin sporcuların sağlığı ve sosyal yaşamına da olumlu yönde etkileri olduğunu vurgulayan Yenigün, "Bu noktada önemli noktalardan birini de rekabetin getirdiği hırs ve azim ile birlikte sporcularımızın yeteneklerini zorlaması oluşturuyor. Yurt içerisinde katıldığımız turnuvalarda sporcularımızın kendi seviyelerini bir üst çıtaya taşıma amacıyla büyük bir efor sarf ettiğini görüyoruz. Özellikle 10 yaş kategorisinden itibaren kendisini gösteren ve Türk tenisinin geleceğine umutla bakmamızı sağlayan sporcularımız da var. Onların bu noktadaki çalışma azmi ve disiplinini, sosyal yaşamları ve sağlıkları açısından da bir nevi avantaj olarak görebiliriz" diye konuştu.BİRÇOK İSİM ÖN PLANA ÇIKIYORBursa'da da hemen hemen her hafta çeşitli yaş gruplarında turnuvalar düzenlenirken, bazı sporcular ise gelişimleriyle birlikte kendilerini gösteriyor. 14-16 yaş kategorisinde boy gösteren Mehmet Mert Urgan ve Erkut Aydın ile beraber, şu an Amerika 'da tenis akademisinde eğitim gören Mert Arabacı erkek tenisinde umut vaat ederken; kızlarda ise aynı yaş kategorisindeki Defne Çırpanlı, ikizler Defne-Hande Aslanbaş, Tansu Bakır ve Alanur Heper gösterdikleri başarılı grafiklerle ön plana çıkıyor. Bu isimlerin yanı sıra bölgesel ve ulusal çaptaki turnuvalarda birçok Bursalı sporcu da katıldıkları turnuvalardan madalyalar ile dönüyor. Aynı zamanda Bursa tenisini profesyonel anlamda yurtdışındaki turnuvalarda da temsil eden Koray Kırcı da Türk erkek tenisinin umut vaat eden yeteneklerinden biri olarak görünüyor.İYİ OYUNCU İLE BÜYÜK OYUNCUYU AYIRAN FARK: DİSİPLİNBu noktada özellikle sporculara bir takım tavsiyelerde de bulunan Yenigün, "Antrenmanlarda sporcuların heyecanını görebiliyorsunuz. Elbette her zaman bu böyle olmuyor, o güne bağlı olarak kimi zaman oyuncular isteksiz bir izlenim de verebiliyor. Ancak önemli olan, bu anlarda dahi antrenmanları aksatmayıp mevcut disiplini korumak. Her zaman kendinizi iyi hissedemezsiniz ancak bu disiplininizi koruduğunuz süre içerisinde bu anlarda dahi maçların nasıl kazanılabildiğini göreceksiniz. Bu aynı zamanda iyi oyuncu ile büyük oyuncuyu ayıran farklardan bir tanesi. O yüzden sporcularımıza önerim, bu disiplinden vazgeçmemeleri. Çok yetenekli isimlere sahibiz ve ben önümüzdeki 5-10 yıllık süreç içerisinde Bursa tenisinden çıkarak adını uluslar arası düzeyde duyuracak sporcuların yer alacağına inanıyorum" açıklamasını yaptı.