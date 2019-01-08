Son Dakika Haberleri: Bursa'da Tepki Çeken Görüntü... Medeniyetlere Ev Sahipliği Yapan Tarihi Yapıları Spreyle Boyadılar

Bursa'da Tepki Çeken Görüntü... Medeniyetlere Ev Sahipliği Yapan Tarihi Yapıları Spreyle Boyadılar

1 saat önce

Bursa'da tepki çeken görüntü.

Bursa'da tepki çeken görüntü... Medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihi yapıları spreyle boyadılar

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde 3 medeniyete ev sahipliği yapan binlerce yıllık geçmişi bulunan tarihi yapılara sprey boyalarla yazılan mesajlar tepkilere neden oldu.
4'üncü yüzyıl Bithynia döneminde inşa edilmeye başlanan ve Roma döneminde genişleyen 4 bin 700 metre uzunluğundaki İznik surları, 14 metre yüksekliğinde ve 114 burca sahip. Tarihte savaş ve kuşatmalara tanıklık eden İznik surları bugün kendini bilmez kişilerce üzerine boya ile yazı yazılıp tahrip ediliyor. Surlara, sprey boya kullanılarak değişik yazılar yazılıyor.
Sprey boya ile surların tahrip edilmesi çevrecilerle vatandaşların tepkisine neden oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:47 Kaynak: İHA

İznik, Bursa, Genel
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