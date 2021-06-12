Üye Girişi
Terk ettikleri köye yıllar sonra dönen vatandaşlar geçmişi özlemle arıyor - Son Dakika

Terk ettikleri köye yıllar sonra dönen vatandaşlar geçmişi özlemle arıyor

12.06.2021 11:06

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde su sıkıntısı nedeniyle göç veren ve uzun yıllar tamamen boş kalan, şimdi ise yakınındaki bir kırsal mahalleye bağlı olan eski köye dönerek yaşamlarını sürdüren vatandaşlar geçmişe büyük özlem duyuyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde su sıkıntısı nedeniyle göç veren ve uzun yıllar tamamen boş kalan, şimdi ise yakınındaki bir kırsal mahalleye bağlı olan eski köye dönerek yaşamlarını sürdüren vatandaşlar geçmişe büyük özlem duyuyor.

Eskiden ormancılıkla ve tarımla geçimini sağlayan Çökene köyü sakinleri, 1988 yılından itibaren kent merkezine göç etmeye başladı. Köy, 1994'ten sonra uzun süre boş kalması üzerine 2008'de statüsü iptal edilerek yakınındaki kırsal Bademli Mahallesi'ne bağlandı.

Sağlam birkaç yapının kaldığı yerleşim biriminde yaşam 2016'da yeniden başladı. Emekliye ayrıldıktan sonra köy özlemiyle geri dönenlerden oluşan 3 hanedeki 6 kişi, eski komşularının, akrabalarının da dönmesini, Çökene'nin güzel günlerine yeniden kavuşmasını istiyor.

Eski köy muhtarı 72 yaşındaki Hüseyin Kaya, AA muhabirine, 1988'den itibaren 28 yıl uzak kaldığı ve eşiyle 5 sene önce döndüğü Çökene'nin 450 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Köye 30-35 yıl önce bir cami yapıldığını belirten Kaya, "O zamanlar burada cıvıl cıvıl insanlar, 35-40 hane vardı. Köy susuz kaldı. Suyumuz yeterli olmadı. Jeoloji mühendisleri buradaki suyun içmeye elverişsiz olduğunu söylediler. Bir türlü bize yardımcı olamadılar. Ondan sonra köyün önü bir açıldı, tamamı Bursa'ya gitti." dedi.

Kaya, eskiden halkın ormancılık, çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağladığını, öküzlerle çifte koşulduğunu, düvenle harman yapıldığını aktardı.

Sürekli yaşayan 3 hanenin dışında 4 hanenin de yazları Çökene'de, kışları Bursa'da oturduğunu dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"3 dönüm kadar bahçem var. Bahçemde soğan, patates, domates, kavun, karpuz, meyvelerim var. Üzüm bağından elma, armuda, çileğe kadar her şey var. Diğer ihtiyaçlar için haftada bir gün ilçeye gidiyorum. Pazar günleri de buraya bir satıcı geliyor, eğer çağırırsak. Evimi tekrar düzenledim. Şehirde bir evde ne varsa benim evimde de var. Birkaç keçim var, onları güdüyorum akşam oluyor. Tavuklarım da var. Sağlığım sıhhatim çok iyi. Burası tertemiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Bizim ölümüz de dirimiz de burada artık."

Kaya, buraya tekrar muhtarlık statüsü verilirse geri dönüşlerin artacağına inandığını vurguladı.

"Komşularımı, herkesi özlüyorum"

Eşi Fadime Kaya (60) da köyde en çok komşu özlemi çektiğini ifade etti.

Eskiden köyün komşularıyla daha güzel olduğunu dile getiren Kaya, "Bursa'da yaşarken buraya gelip köy cemiyeti yapıyorduk. O zamanlarda da 'Bu köyün insanları, o cıvıl cıvıl sesleri nereye gitti' diye oturup ağlıyordum. O eski halini, o cıvıl cıvıl komşularımı, herkesi özlüyorum. İnşallah dönenler olur." ifadelerini kullandı.

Yaşar Doğan (57) ise bölgede su az olduğu için tarım ve hayvancılığın pek gelişmediğini, bahçesinde soğan, patates yetiştirdiğini, arılarına baktığını anlattı.

Terk ettikleri köye yıllar sonra dönen vatandaşlar geçmişi özlemle arıyor
Terk ettikleri köye yıllar sonra dönen vatandaşlar geçmişi özlemle arıyor
Terk ettikleri köye yıllar sonra dönen vatandaşlar geçmişi özlemle arıyor
Terk ettikleri köye yıllar sonra dönen vatandaşlar geçmişi özlemle arıyor
Terk ettikleri köye yıllar sonra dönen vatandaşlar geçmişi özlemle arıyor
Terk ettikleri köye yıllar sonra dönen vatandaşlar geçmişi özlemle arıyor
Terk ettikleri köye yıllar sonra dönen vatandaşlar geçmişi özlemle arıyor
Terk ettikleri köye yıllar sonra dönen vatandaşlar geçmişi özlemle arıyor
Terk ettikleri köye yıllar sonra dönen vatandaşlar geçmişi özlemle arıyor

Büyükorhan, Bursa, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terk ettikleri köye yıllar sonra dönen vatandaşlar geçmişi özlemle arıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 33 milyonu aştı 11:25 Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 33 milyonu aştı Beşiktaş, golcü oyuncu Tammy Abraham için Chelsea'ye resmi teklif yaptı 11:08 Beşiktaş, golcü oyuncu Tammy Abraham için Chelsea'ye resmi teklif yaptı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı 10:50 Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali 10:46 Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi 10:28 Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi 1984 model otomobili iş yerinin çatısına koydu! Gören dönüp bir daha bakıyor 09:50 1984 model otomobili iş yerinin çatısına koydu! Gören dönüp bir daha bakıyor
Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu 09:46 Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var 08:58 Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Bu fotoğraf maçın önüne geçti! Bıyık ve fesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Bu fotoğraf maçın önüne geçti! Bıyık ve fesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
11:42
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur cinsten değil         
11:22
3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı 3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı         
10:54
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Baraj suları çekilince tarihi mezarlık yeniden gün yüzüne çıktı! Köylüler yakınlarına dua etmek için akın etti Baraj suları çekilince tarihi mezarlık yeniden gün yüzüne çıktı! Köylüler yakınlarına dua etmek için akın etti         
10:29
Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller ve kalan maçlar Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller ve kalan maçlar         
10:22
Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:49
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı         
09:45
Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu         
00:40
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi         
22:30
Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum         
21:20
Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler         
20:22
Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu         
20:06
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL         
17:23
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 12:03:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Terk ettikleri köye yıllar sonra dönen vatandaşlar geçmişi özlemle arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement