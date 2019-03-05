Bursa'da Terör Operasyonu

Bursa
'da terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda "Xemain Jiyan" kod adlı örgüt üyesi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Diyarbakır
'ın Lice
ilçesi kırsalındaki bir sığınakta ele geçirilen dokümanlarda adı geçen "Xemain Jiyan" kod adlı örgüt üyesi M.T'nin Bursa'da yaşadığı bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine harekete geçen Bursa Jandarma
Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldırım
ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Şüphelinin bulunduğu evde arama yapan ekipler, M.T'yi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığına götürülen zanlının işlemleri sürüyor.