Bursa'da terör operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da terör operasyonu

25.04.2022 18:55

Bursa'da terör operasyonu Bursa'da geçtiğimiz hafta cezaevi aracına yönelik bombalı saldırının faillerinin kaldığı değerlendirilen eve operasyon düzenlendi.

Bursa'da terör operasyonu

BURSA - Bursa'da geçtiğimiz hafta cezaevi aracına yönelik bombalı saldırının faillerinin kaldığı değerlendirilen eve operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Özel Hareket ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz hafta cezaevi aracına yönelik bombalı saldırının faillerinin kaldığı değerlendirilen Selamet Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. İçeride kimsenin olmadığı belirlenirken, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine geldi. Hücre evi olduğu değerlendirilen evin girişinde tedbir alan polis ekipleri, yolu kapattı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yüzlerce güvenlik kamerasına ait görüntüleri incelediği ve sokak sokak, cadde cadde araştırma yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

Bursa'da terör operasyonu
Bursa'da terör operasyonu
Bursa'da terör operasyonu
Bursa'da terör operasyonu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da terör operasyonu - Son Dakika


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