Bursa'da terör operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da terör operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da terör operasyonu: 19 gözaltı

6 saat önce

Bursa'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan 15 kişi ve yurda giriş yasağı olan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da terör operasyonu: 19 gözaltı, System.String[]

Bursa'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan 15 kişi ve yurda giriş yasağı olan 4 şüpheli gözaltına alındı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, İnegöl, Yenişehir ve Gemlik ilçelerinde ikamet eden ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan 15 şüpheliyi tespit etti. Şüphelileri yakalamak için yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerin ardından adliyeye çıkarılmaları bekleniyor.


Ayrıca PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütleri ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında G-87 (genel güvenlik yurda giriş yasağı) tahdit kodu çıkarılan, Suriye Uyruklu 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar sınır dışı edilecek. - BURSA

Bursa, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:54 Kaynak: İHA
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