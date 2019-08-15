Son Dakika Haberleri: Bursa'da terör operasyonu: 7 gözaltı
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Bursa'da terör operasyonu: 7 gözaltı

2 saat önce

Bursa TEM ve İstihbarat ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik yürüttükleri ortak çalışmada Bursa merkez ve ilçelerinde örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen şahıslara operasyon düzenledi.

Bursa'da terör operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]
Bursa TEM ve İstihbarat ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik yürüttükleri ortak çalışmada Bursa merkez ve ilçelerinde örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürüttükleri ortak çalışmalarda Bursa merkez ve ilçelerinde 7 kişinin örgüt propagandası yaptığını tespit etti. Şahısların sosyal medya hesaplarını inceleyen ekipler M.K, E.A, M.A, B.G, M.Ş.N, H.U. ve S.A. isimli şüpheliler hakkında yakalama kararı aldı. Şahısların Bursa, Gürsu, İnegöl ve merkez ilçelerde kaldıkları adresleri tespit eden ekipler sabah saatlerinde yaptıkları şafak baskınıyla bu şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ilk işlemleri için emniyete götürüldü. Şahısların buradaki işlemleri devam ediyor.
(Derya Evren/İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:55 Kaynak: İHA
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