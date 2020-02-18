Bursa'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı - Son Dakika

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı El-Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren "Abu Taki Alshamy" kod adlı Y.A.A'nın (50), İnegöl'de saklandığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Özel Harekat Şubesinin de destekleriyle operasyon düzenledi.

İlçede bir inşaatta gözaltına alınan Y.A.A, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Y.A.A'nın, DEAŞ'ın daha önce yayınlanan videolarında esirlerin tabancayla infaz edilmesi görüntülerinde yer aldığı öğrenildi.

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı

Suriye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi: Rusya ile Türkiye, Suriye'de ortak devriye gerçekleştirdi Alt komşusunu evine çağırıp başından vurarak öldürdü Esed'e ait T-55 tipi 36 tonluk tankın vurulma anları paylaşıldı

Son Dakika Haberleri
14:47 Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti
11:54 Alegori'nin yeni klibi "Senden sonra" tüm dijital platformlarda!
11:51 Survivor'un 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Adayı sel bastı
14:03 Günlerdir Müge Anlı'da aranan Dursiye Sağlam'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
11:41 Baba olmayı önleyen 10 tehlike!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 15:29:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]