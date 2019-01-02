Son Dakika Haberleri: Bursa'da Terör Örgütü Deaş Operasyonu

Bursa'da Terör Örgütü Deaş Operasyonu

11 dakika önce

Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Fransa tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan iki kadının da bulunduğu 12 kişi yakalandı.

Bursa'da Terör Örgütü Deaş Operasyonu, System.String[]
Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Fransa tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan iki kadının da bulunduğu 12 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyetlerde bulunduktan sonra Bursa'daki bazı adreslere yerleştiği bilgisine ulaştı.

Adresleri tespit eden ekipler, geçen pazar ve pazartesi günleri, Bursa merkez, Gemlik, Gürsu, Mustafakemalpaşa ve Orhangazi ilçelerindeki 12 adrese Özel Harekat Şube Müdürlüğünün desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında Suriye ve Cezayir uyruklu Fransız vatandaşlarının da bulunduğu 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında bu kişilere Bursa'da ev bulduğu öğrenilen kişinin de bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan Fransız vatandaşı iki kadının, bu ülke tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle arandıkları ortaya çıktı. Bu kadınların üzerine Suriye uyruklu kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ele geçirildi.

Başka bir şüphelinin de Suriye'de DEAŞ'lı sözde bir komutanın korumalığını yaptığı ileri sürüldü. Söz konusu zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelilerden 5'inin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderileceği kaydedildi.

Diğer 6 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:02 Kaynak: AA

Suriye, Bursa, Güncel
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