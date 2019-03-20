Bursa'da, Terör Örgütü El Nusra Üyesi Yakalandı
3 saat önce
BURSA'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda El Nusra terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Azerbaycan uyruklu I.S., yakalandı.
BURSA'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda El Nusra
terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Azerbaycan
uyruklu I.S., yakalandı. Bursa
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Bursa'nın Gürsu ilçesi İpekyolu
Mahallesi'nde bir evde terör örgütü üyesi bir süphelinin saklandığını tespit etti. Ekipler yoğunluk güvenlik önlemleri altında eve operasyon düzenledi. Operasyonda, İçişleri Bakanlğınca yurda giriş ve çıkış yasağı bulunan, El Kaide terör örgütü bağlantılı, El Nusra terör örgütü üyesi olan Azerbaycan uyruklu I.S., yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, örgütsel dökümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan I.S., Bursa İl Jandarma Karakoluna götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:22 Kaynak: DHA
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