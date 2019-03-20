Son Dakika Haberleri: Bursa'da, Terör Örgütü El Nusra Üyesi Yakalandı

Bursa'da, Terör Örgütü El Nusra Üyesi Yakalandı

3 saat önce

BURSA'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda El Nusra terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Azerbaycan uyruklu I.S., yakalandı.

Bursa'da, Terör Örgütü El Nusra Üyesi Yakalandı, System.String[]
BURSA'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda El Nusra terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Azerbaycan uyruklu I.S., yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'nın Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde bir evde terör örgütü üyesi bir süphelinin saklandığını tespit etti. Ekipler yoğunluk güvenlik önlemleri altında eve operasyon düzenledi. Operasyonda, İçişleri Bakanlğınca yurda giriş ve çıkış yasağı bulunan, El Kaide terör örgütü bağlantılı, El Nusra terör örgütü üyesi olan Azerbaycan uyruklu I.S., yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, örgütsel dökümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan I.S., Bursa İl Jandarma Karakoluna götürüldü. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:22 Kaynak: DHA

Jandarma, El Nusra, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



22 Bin Sözleşmeli Uzman Erbaş Alınacak! İşte Şartlar Semt Pazarında Satılan Hazır Mezarları Görenler Şaşırıp Kaldı Tanesi 400 TL Olan Hazır Mezara Vatandaşlar İlgi Gösterdi Ceza'nın Podyumda Yaptığı El Hareketi Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:53:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da, Terör Örgütü El Nusra Üyesi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]