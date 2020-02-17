Bursa'da terör örgütü propagandası şüphelileri serbest bırakıldı - Son Dakika
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Bursa'da terör örgütü propagandası şüphelileri serbest bırakıldı

6 saat önce

Bursa'da terör örgütü PKK/KCK ve YPG/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli serbest bırakıldı.

Bursa'da terör örgütü propagandası şüphelileri serbest bırakıldı, System.String[]

Bursa'da terör örgütü PKK/KCK ve YPG/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli serbest bırakıldı.

Sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara ilişkin merkez Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ile Gürsu, İnegöl, Yenişehir ve Gemlik ilçelerinde polis tarafından eş zamanlı operasyonda yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer 2 zanlının yanı sıra haklarında terör örgütü PKK/KCK ve YPG/PYD ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle "G-87 (Genel Güvenlik Yurda Giriş Yasağı)" tahdit kodu çıkarılan ve Bursa'da yakalanan Suriye uyruklu 4 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bursa, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:16 Kaynak: AA
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