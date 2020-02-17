Bursa'da terör propagandası şüphelileri serbest - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da terör propagandası şüphelileri serbest - Son Dakika

Bursa'da terör propagandası şüphelileri serbest

7 saat önce

Bursa'da terör örgütü PKK/KCK ve YPG/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden, terör propagandası yapan 13'ü serbest bırakılırken, 6'sı ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bursa'da terör propagandası şüphelileri serbest, System.String[]

Bursa'da terör örgütü PKK/KCK ve YPG/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden, terör propagandası yapan 13'ü serbest bırakılırken, 6'sı ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ile Gürsu, İnegöl, Yenişehir ve Gemlik ilçelerinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara ilişkin eş zamanlı operasyonda yakalanan 15 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Mahkemeye çıkartılan 2 zanlının yanı sıra haklarında terör örgütü PKK/KCK ve YPG/PYD ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle "G-87 (Genel Güvenlik Yurda Giriş Yasağı)" tahdit kodu çıkarılan ve Bursa'da yakalanan Suriye uyruklu 4 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - BURSA

Bursa, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
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