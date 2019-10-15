Son Dakika Haberleri: Bursa'da terör propagandasına 6 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da terör propagandasına 6 gözaltı

Bursa'da terör propagandasına 6 gözaltı

36 dakika önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde izinsiz gösteri düzenleyerek terör propagandası yapmak isteyen 2'si kadın 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bursa'da terör propagandasına 6 gözaltı, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde izinsiz gösteri düzenleyerek terör propagandası yapmak isteyen 2'si kadın 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Mehmetçik'in Suriye'de teröristleri tek tek temizleyip güvenli bölgeyi kurmasından rahatsız olan HDP'nin halkı sokağa çağırmasının ardından izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale etti. Terör propagandası yapan 2'si kadın 6 kişi Gemlik Dereboyu Taşköprü mevkinde polis ekiplerince gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Gemlik, Polis, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:08 Kaynak: İHA
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