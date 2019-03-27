Bursa'da Terör Propagandasına Gözaltı

Bursa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen ve başka bazı suçlardan aranan şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen ve başka bazı suçlardan aranan şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "terör örgütü propagandası yapmak", "ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak", "cezaevinden firar" ile iki ayrı hırsızlık suçundan aranan Y.T'nin, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki evine geldiği bilgisine ulaştı.



Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Y.T'nin evine operasyon düzenledi.



Ekiplerin geldiğini görünce kaçan zanlı, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.



Gözaltına alınan ve üzerinde S.T. adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirilen Y.T, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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