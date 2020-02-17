Bursa'da teröristlerin araziye patlayıcı gömmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da, araziye 5,5 kilogram patlayıcı madde gömdükleri belirlenen, büyükşehirlerde eylem yapma hazırlığındaki 2 PKK/KCK'lı terörist ile bunlara yardım ettikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Nilüfer ilçesinde, 5 Şubat'ta gözaltına alınan PKK/KCK'lı teröristler H.D. (31) ve F.K. (26) ile bunlara yardım ettikleri iddiasıyla Kocaeli ve Antalya'da yakalanan N.E. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

5 Şubat'ta 155 polis imdat hattına yapılan ihbar üzerine, Nilüfer'de polis ekiplerinin durduğu şüpheliler H.D. ve F.K'nin bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları tespit edilmişti.

Gözaltına alınan iki şüphelinin, yine Nilüfer ilçesinde araziye patlayıcı gömdüğü belirlenmişti. Uzman ekiplerin yaptığı kazı çalışmasında 5,5 kilogram patlayıcı madde ile bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmişti.

7 Şubat'ta Kocaeli ve Antalya'da yapılan operasyonlarda ise bu iki şüpheliye yardım ettikleri öne sürülen N.E. ve B.K. de yakalanmıştı.