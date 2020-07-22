Bursa'da terörle mücadelenin 2 numaralı ismi Nadire İnanç Karaca oldu - Son Dakika

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü 'nde, 26 rütbeli polisin yeri değiştirildi, 2 rütbeli polis ise il dışına tayin edildi. Kente il dışından 5 rütbeli polis atanırken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadire İnanç Karaca oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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