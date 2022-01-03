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Bursa'da ters şeritten giden otomobil ölüme böyle meydan okudu - Son Dakika

Bursa'da ters şeritten giden otomobil ölüme böyle meydan okudu

03.01.2022 09:14

Bursa'da ters şeritten giden otomobil ölüme böyle meydan okuduBursa karayolunda ters yönde kilometrelerce seyir etti.

Bursa'da ters şeritten giden otomobil ölüme böyle meydan okudu

BURSA Bursa'da bir otomobil sürücüsü İzmir-Bursa karayolunda ters yönde kilometrelerce seyir etti. Onlarca otomobilin kaza atlattığı o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün İzmir-Bursa karayolu İzmir istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Görükle kavşağından ters yöne giren araç sürücüsü hızlı bir şekilde ters istikametten sol şeritte hızlı bir şekilde yol aldı. Ayrıca sürücünün polis kontrol noktasından da ters şekilde geçtiği görüldü. Karşı yönden gelen araçların dikkati sayesinde muhtemel bir facia yaşanmazken, polis ekipleri sürücüyü arama çalışması başlattı.

Bursa'da ters şeritten giden otomobil ölüme böyle meydan okudu
Bursa'da ters şeritten giden otomobil ölüme böyle meydan okudu
Bursa'da ters şeritten giden otomobil ölüme böyle meydan okudu
Bursa'da ters şeritten giden otomobil ölüme böyle meydan okudu
Bursa'da ters şeritten giden otomobil ölüme böyle meydan okudu
Bursa'da ters şeritten giden otomobil ölüme böyle meydan okudu

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Otomobil, Tragger, İzmir, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da ters şeritten giden otomobil ölüme böyle meydan okudu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da ters şeritten giden otomobil ölüme böyle meydan okudu - Son Dakika
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