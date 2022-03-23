Son dakika haberi... Bursa'da ters yönde ölümüne yolculuk kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Bursa'da ters yönde ölümüne yolculuk kamerada

23.03.2022 09:52

Son dakika haberi... Bursa'da ters yönde ölümüne yolculuk kameradaBURSA Bursa'da bir otomobil sürücüsü otobanda ters yönde 100 kilometre hızla gitti.

Bursa'da ters yönde ölümüne yolculuk kamerada

BURSA Bursa'da bir otomobil sürücüsü otobanda ters yönde 100 kilometre hızla gitti. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da Görükle mevkiinde bulunan otoban girişinden ters yöne doğru ilerleyen araç korku dolu anlar yaşattı. Hızının 100 kilometreye ulaştığı görülen aracın ölümüne yolculuğu ise diğer sürücülerin kamerasına yansıdı. Diğer yandan karşı yönden bir aracın gelmemesiyle muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.

Son dakika haberi... Bursa'da ters yönde ölümüne yolculuk kamerada
Son dakika haberi... Bursa'da ters yönde ölümüne yolculuk kamerada
Son dakika haberi... Bursa'da ters yönde ölümüne yolculuk kamerada
Son dakika haberi... Bursa'da ters yönde ölümüne yolculuk kamerada

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Silahla yaralandı, kaçarken ters yön ihlali yapınca polise takıldı Son dakika haberi... Silahla yaralandı, kaçarken ters yön ihlali yapınca polise takıldı Son dakika haberi: Feci kaza kamerada: 1 yaralı Son dakika haberi: Feci kaza kamerada: 1 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Bursa'da ters yönde ölümüne yolculuk kamerada - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Transfer için savaşacaklar! Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig'in golcüsü için girişimde bulundu
10:06 Rus Albay Albay Alexei Sharov, Mariupol'da öldürüldü
09:44 Yıllar önce Avrupa'da ilk Tesla fabrikasını açan Elon Musk'ın o halini görenler tanıyamadı!
09:37 Amasya'da 17 kişinin yaralandığı kazada minibüs tarım işçilerini taşıyordu!
09:30 Son dakika! Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı
09:00 Ukrayna'da savaşın ortasında kalmıştı! O tır şoförü, Türkiye'ye ayak bastığı gibi toprağı öptü
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:54 Meteoroloji uyardı! İstanbul ve İzmir dahil 22 ilde turuncu ve sarı kodlu uyarı
08:52 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:33 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 10:19:54. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bursa'da ters yönde ölümüne yolculuk kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement