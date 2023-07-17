Bursa'da Tesettürlü Genç Kıza Hakaret Eden Kadına Yolculardan Tepki - Son Dakika
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Bursa'da Tesettürlü Genç Kıza Hakaret Eden Kadına Yolculardan Tepki

17.07.2023 15:02

Bursa'da toplu taşımaya binen tesettürlü genç kıza hakaret eden bir kadına, otobüsteki yolcuların tepkisi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yolcular, kadına haddini bildirerek ya otobüsten inmesini ya da genç kızdan özür dilemesini istedi. Görüntülerin yayılmasının ardından binlerce kişi hakaretçi kadına destek verdi.

Bursa'da Heykel, Altıparmak, Çekirge, Dikkaldırım ve Hayran Caddelerinden rink yapıp Acemler Metro İstasyonuna yolcu taşıyan B 39 numaralı besleme olarak bilinen küçük otobüse dün akşam saat 20: 00 sıralarında binen bir kadın, aynı otobüste yolculuk eden tesettürlü genç bir kıza, "Çarşafın bana temas ediyor. Tiksiniyorum sizden" diye bağırmaya başlayınca, otobüsteki yolcular şaşkına döndü.

ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI

Korkup ağlamaya başlayan genç kıza destek olan otobüsteki yolcular, hakaret eden kadına tepki gösterdi. Artan tepkiler üzerine söylediği sözleri ve ettiği hakaretleri inkar eden kadın, yolcuların "Ya otobüsü terk et ya da kızdan özür dile" demesi üzerine ettiği hakaretleri yutup genç kızdan özür diledi.

Dolmuşta çarşaflı genç kıza ağır hakaret! Sözleri yenilir yutulur cinsten değil

"ÇIPLAK OLUNCA SESİNİZ ÇIKMIYOR"

Otobüste bulunan genç-yaşlı tüm yolcular hakaret eden kadına, "Terbiyesiz in aşağı, özür dile, saygı duyacaksın, tiksiniyorsan otobüse değil taksiye bin git, çıplak olunca sesiniz çıkmıyor" diyerek tepki gösterdi.

Dolmuşta çarşaflı genç kıza ağır hakaret! Sözleri yenilir yutulur cinsten değil

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Otobüsteki o tartışma anlarını cep telefonu ile kaydeden bir kişi görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca, kısa sürede binlerce kişi hakaretçi kadına otobüsteki yolcular gibi tepki gösterip, genç kıza destek verdi. Binlerce kişi tarafından izlenen görüntülerin altına "Hadsize haddini bildirmek, yoksula elbise giydirmek gibidir", "Helal olsun sana Bursa", "Burası Bursa" yorumları yazıldı.

Kaynak: İHA
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Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Tesettürlü Genç Kıza Hakaret Eden Kadına Yolculardan Tepki - Son Dakika
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