Kereste keserken testere bıçağının yerinden çıkmasıyla boynu kesilen işçi öldü - Son Dakika
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Kereste keserken testere bıçağının yerinden çıkmasıyla boynu kesilen işçi öldü

16.03.2023 10:00
Kereste keserken testere bıçağının yerinden çıkmasıyla boynu kesilen işçi öldü

BURSA'da, kereste atölyesinde kesim yaparken, daire testere bıçağının yerinden çıkıp, boynuna isabet etmesiyle ağır yaralanan Suriyeli Nidal Eldenden (26), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

BURSA'da, kereste atölyesinde kesim yaparken, daire testere bıçağının yerinden çıkıp, boynuna isabet etmesiyle ağır yaralanan Suriyeli Nidal Eldenden (26), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Eldenden'in, 1 gün önce işe girdiği öğrenildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren kereste atölyesinde meydana geldi. Daire testere ile kereste kesimi yapan Nidal Eldenden, bıçağın yerinden çıkarak boynunu kesmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ameliyatının ardından yoğun bakımda tedaviye alınan Eldenden, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Suriyeli Nidal Eldenden'in, 1 gün önce kereste atölyesinde işe başladığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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İnegöl, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kereste keserken testere bıçağının yerinden çıkmasıyla boynu kesilen işçi öldü - Son Dakika


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