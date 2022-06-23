TikTok fenomeni olmak için birbirlerine böyle kurşun yağdırdılar - Son Dakika
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TikTok fenomeni olmak için birbirlerine böyle kurşun yağdırdılar

23.06.2022 12:26

TikTok fenomeni olmak için birbirlerine böyle kurşun yağdırdılarBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gencin tabancalarla birbirlerine ateş ettikleri anları, bir başkası kayıt altına alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

TikTok fenomeni olmak için birbirlerine böyle kurşun yağdırdılar

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gencin tabancalarla birbirlerine ateş ettikleri anları, bir başkası kayıt altına alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Olay gece saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz isimleri belirlenemeyen 2 şahıs, tabancalarla birbirine ateş etti. Bir başka şahıs ise o anları amatör kamera ile kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyada Tiktok'ta paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattılar.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TikTok fenomeni olmak için birbirlerine böyle kurşun yağdırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: TikTok fenomeni olmak için birbirlerine böyle kurşun yağdırdılar - Son Dakika
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