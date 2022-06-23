Olay gece saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz isimleri belirlenemeyen 2 şahıs, tabancalarla birbirine ateş etti. Bir başka şahıs ise o anları amatör kamera ile kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

TikTok fenomeni olmak için birbirlerine böyle kurşun yağdırdılar

Üsküdar'da kiracı ile dükkan sahibi çatışması: Kiracısına böyle kurşun yağdırdı

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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