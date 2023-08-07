Bursa'da TIR'a çarpan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da TIR'a çarpan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti

07.08.2023 09:49

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yol kenarında park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Orhan Çalışkan ve eşi Serpil Çalışkan, kızları Ceydan Çalışkan ile araçtaki Ceyda Vatansever hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Bursa-Balıkesir kara yolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yol kenarında park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü Orhan Çalışkan (46) ve eşi Serpil Çalışkan (40), kızları Ceydan Çalışkan (16) ile araçtaki Ceyda Vatansever (16) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Otomobil park halindeki tıra çarptı! Korkunç kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

PARK HALİNDEKİ TIRA ÇARPTI

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa- Balıkesir kara yolunun 60'ıncı kilometresindeki Uluabat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'den Bursa istikametine seyir halinde olan Orhan Çalışkan yönetimindeki 16 KPD 36 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki, sürücüsü Harun Tanrıverdi'nin (42) içinde uyuduğu 35 BDJ 710 plakalı tıra çarptı.

Otomobil park halindeki tıra çarptı! Korkunç kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan otomobilin sürücüsü Orhan Çalışkan ile eşi Serpil Çalışkan, kızı Ceyda Çalışkan ve Ceyda Vatansever'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Z.Ş. (17) ile R.Ç. (14) ise yaralandı.

Otomobil park halindeki tıra çarptı! Korkunç kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

R.Ç.'nin, hayatını kaybeden Serpil-Orhan Çalışkan çiftinin oğlu olduğu öğrenildi. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınırken, 4 kişinin cansız bedenleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Paravan Hesap: Trafikde Sabır ve saygılı olmalıyız, saygı hayatın her zamanında geçerlidir.Japonya'nın kültürüne hayranım adamlara atom bombası atılmasına rağmen düzeldiler ayağa kalktılar saygılarının hiçbir şey kaybetmediler.Ama Türkiye de cahillik, saygısızlık kıyamete kadar artarak devam eder. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Hakan Demirel: Yolun sağına çekip uyumak nedir her yerde mola yeri var cinayet den farkı yok Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
500

Balıkesir, Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da TIR'a çarpan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Ünlü markanın makarnasından böcek çıktı
11:36 Ünlü markanın makarnasından böcek çıktı
11:30 Erol Bulut'un İngiltere'deki ilk maçında son dakikada yıkıldı
11:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiyesiz AB gerçek aktör olamaz
11:22 90+5'te olanlar oldu! Erol Bulut, İngiltere'deki ilk maçında yıkımı yaşadı
11:25 Kaan Yıldırım, Hande Erçel ile gittiği müzeye bu sefer de Pınar Deniz'le gitti
11:19 Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiyesiz AB gerçek aktör olamaz, sürecin tam üyelikle canlandırılması gerek
11:12 Kaan Yıldırım, daha önce Hande Erçel'le gittiği müzeye bu sefer de Pınar Deniz'le gitti
11:08 Bilecik Belediyesi'nden kötü kokuya ilkel çözüm! Rögar kapaklarına naylon geçirdiler
11:07 Kaybolan eşini hastanede bulan kadın tek bir soru sordu: Neredeydin?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2023 11:52:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da TIR'a çarpan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement