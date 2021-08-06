Bursa'da tır dorsesinde yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Gemlik liman bölgesinden, Orhangazi'ye giden, bir otomotiv yan sanayi fabrikası taşımacılık yapan tırın dorse kısmından iki kişi yakalandı.

Olay Orhangazi'de faaliyet gösteren bir otomotiv yan sanayi fabrikası önüne gelen tır şoförünün dorsesini açtığında gördüğü manzara ile ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre Gemlik Liman Bölgesinden aldığı tır dorsesini 34 ZN 8580 plakalı tırı ile Orhangazi'ye getiren Kadir G, dorse kapağını açtığında fabrikaya ait malzemelerin arasında çantalarıyla bekleyen 2 genç olduğunu fark etti.

Tır sürücüsü, önce durumu fabrika yönetimine bildirdi. Sonra fabrika çalışanlarınca yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, tır dorsesindeki kişiler ile tır şoförünü Orhangazi Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Tır sürücüsü burada verdiği ifadede dorsenin Gemlik Gümrük bölgesinde bulunduğunu, firmadan kendisine dorsenin alarak Orhangazi'deki fabrikaya getirilmesi için talimat verildiğini, dorseyi alıp getirdikten sonra kapağını açtığında söz konusu iki kişiyi gördüğünü söyledi.

Birinin Suriye pasaportlu Hüseyin El-Ahmed olduğu öğrenilen kişiler de tercüman eşliğinde verdikleri ifadede, Cezayirli bir kişi tarafından Bursa'dan Bulgaristan'a götürülecekleri vaadiyle dorseye bindirildiklerini söyledi. Cezayir uyruklu kişinin kendilerini Bulgaristan'a kaçırma karşılığında 3'er bin lira para aldığını söyleyen iki kişi, dorsede beklediklerini, daha sonra kendilerini burada bulduklarını ifade etti.

Polis ekipleri dorse ve araç üzerinde de incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.