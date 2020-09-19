Bursa'da tır ile LPG tankerinin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, önünde seyreden LPG tankerine çarpan tırdaki yolcu, yaralandı.

Orhangazi-Bursa kara yolunda seyreden Serkan Ö. (56) idaresindeki 67 EB 025 plakalı sebze yüklü tır, Çeltikçi kavşağı yakınlarında, önünde seyreden Hikmet K. (55) idaresindeki 41 DV 862 plakalı LPG tankerine çarptı.

Kazada yaralanan tırdaki yolcu Ahmet Amil (54), olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.

Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, boş olduğu belirlenen LPG tankeri için güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.