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Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

03.09.2021 14:09

Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı İznik-Yenişehir yolunda tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

BURSA - İznik- Yenişehir yolunda tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 10.00 sularında İznik-Yenişehir kara yolu üzerinde meydana geldi. M.Ş.B.'nin kullandığı 16 BLS 13 plakalı tır, İznik'e doğru seyir halindeyken, arkadan gelen Ö.G.'nin kullandığı 16 PAA 80 plakalı otomobile çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Yenişehir, İznik, Kaza, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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