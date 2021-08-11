Bursa'da tır ile traktör çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Traktör sürücüsü İbrahim Güner ile römorkta bulunan eşi Tülay Güner ve çocuğu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa 'da tır ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

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