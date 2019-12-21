Bursa'da TIR kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da TIR kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'da TIR kazası: 2 yaralı

6 saat önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda aynı yönde giden 2 TIR'ın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Bursa'da TIR kazası: 2 yaralı, System.String[]

BURSA'nın Gemlik ilçesinde İstanbul- İzmir Otoyolu'nda aynı yönde giden 2 TIR'ın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu Kurtul Viyadüğü'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. 33 ACU 906 plakalı TIR'ın önünde seyreden başka bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada dorsesiz TIR'ın kupası ikiye bölünürken, sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle, otoyol yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalırken, yol temizleme çalışmasının ardından ulaşım normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


TEM Otoyolu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:15 Kaynak: DHA
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