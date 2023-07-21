Bursa'da TIR Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da TIR Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

21.07.2023 07:36

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. TIR sürücüsü, kendisine çarpan otomobilin sürücüsünün kuzeni olduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Bayram Uras (41) hayatını kaybetti. Kendisine çarpan otomobilin sürücüsünün kuzeni olduğunu gören tır sürücüsü gözyaşlarını tutamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TIRIN ALTINA GİRDİ

Dün gece saat 01.20 sıralarında İnegöl'den Bursa kent merkezi istikametine seyir halinde olan Bayram Uras (41) yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen ve akaryakıt istasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan Uğur Can Uras (22) yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın altına giren otomobilin sürücüsü Bayram Uras araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler yaralı sürücünün yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredekileri vatandaşların çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Bayram Uras, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da TIR Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

KUZENİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Araçtan kurtarmaya çalıştığı otomobil sürücüsünün kuzeni olduğunu gören tır sürücüsü Uğur Can Uras sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerince sakinleştirilen tır sürücüsü Uras, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan Bayram Uras, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayram Uras'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da TIR Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tırın akaryakıt istasyonunun girişinde yavaşladığı ve arkasından gelen otomobilin tıra çarptığı görülüyor.

Bursa'da TIR Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • Paravan Hesap: Trafik kuralları ve trafik ahlakı, ilkokuldan başlayıp liseyi bitirince kadar öğretilmesi ders olarak verilmeli. Maalesef trafik kuralları yalnızca ehliyet alırken gelişigüzel öğreniyorlar iş bitince de unutuluyor... Cevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
  • hakan coşkun: Allah rahmet eylesin. Keşke akaryakıt istasyonları vb. yola sıfır olma biraz derinde olsa... Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • Oneydi Giz: Uyumuş olması büyük ihtimal göz göre göre o hızla tıra carpmaz kimse Allah rahmet eylesin sevenlerine sabırlar versin Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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