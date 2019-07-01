Son Dakika Haberleri: Bursa'da TIR kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı: 5 yaralı
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Bursa'da TIR kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı: 5 yaralı

1 saat önce

BURSA'da sürücüsünün direksiyon başında uyukladığı iddia edilen TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı, kazada 5 kişi yaralandı.

Bursa'da TIR kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı: 5 yaralı, System.String[]
BURSA'da sürücüsünün direksiyon başında uyukladığı iddia edilen TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı, kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan İzmir'e yük taşıyan  Necati Yaman yönetimindeki 35 HEJ 33 plakalı TIR, Bursa yakınlarında kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yaklaşık 17 metre savrulurken, sürücüler Sungur Ö., Serdar A. ve Vahip Ş. ile birlikte araçlarda bulunan Besim A. ve Ayhan E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, direksiyon başında uyukladığı iddia edilen TIR sürücüsü Necati Y., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yola savrulan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın arından trafik normale döndü.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:14 Kaynak: DHA
Polis, Bursa, Güncel
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